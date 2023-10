Straßenbahn in Berlin entgleist: Ermittlungen nach Zusammenstoß von Kleintransporter mit Tram

hat die Polizei Details zum Hergang bekannt gegeben. Wie sie am Montag berichtete, war ein 39 Jahre alte Fahrer mit seinem Kleintransporter samt Anhänger auf der Roelckestraße in Richtung Pistoriusstraße unterwegs.

An der Kreuzung Langhansstraße stieß er demnach mit einer von rechts kommenden Straßenbahn der Linie M13 und einem entgegenkommenden Transporter zusammen. DabeiDer 39-Jährige und der 50 Jahre alte Tramfahrer seien bei der Kollisionund vor Ort medizinisch versorgt worden. Der 51 Jahre alte Transporterfahrer sowie ein 44-Jähriger und eine 42-Jährige, die sich in der Tram befanden, kamen mit ebenfalls leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

