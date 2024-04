Eine unangenehme Situation: Man steht mit vollem Einkaufswagen an der Kasse, kann aber nicht bezahlen. Genau das passierte vielen Verbrauchern am Donnerstagvormittag. Für etwa zwei Stunden gab es eine Störung bei Zahlungen mit Girokarten , teilt derliefen in der Spitze mehr als 1.000 Meldungen über Probleme bei Sparkassen ein.

Einige wenige Meldungen gab es auch bei der Commerzbank und den Volks- und Raiffeisenbanken, die aber offenbar nicht im Zusammenhang mit den Ausfällen bei den Sparkassen standen. "Bei uns laufen alle Systeme", sagte eine Commerzbank-Sprecherin laut dpa. Eine Sprecherin des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbank betonte demnach, sie habe aktuell keine Meldungen über Störungen bei Instituten in der Gruppe. "Die technische Störung betraf die Sparkassen. In Bayern haben wir von keinen weiteren Störungen erfahren", schreibt die Verbraucherzentrale Bayern auf Anfrage von BR2

Störung Zahlungen Girokarten Sparkassen Banken

