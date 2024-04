Störung bei Kartenzahlungen in Deutschland

Schild Störung bei Kartenzahlungen - Die Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in Deutschland war nach Angaben von Zahlungsdienstleistern bundesweit gestört (Symbolbild/Archivbild). - Foto: Christoph Dernbach/dpa Ob im Supermarkt oder beim Bezahlen im Restaurant: Zahlreiche Bankkunden dürften sich gewundert haben - das Bezahlen mit der Girocard war nicht möglich. Inzwischen ist der Fehler behoben. Viele Sparkassen kunden haben in Deutschland zeitweise nicht mit ihrer Girocard zahlen können.

Zahlungen in Geschäften mit der Girocard aus der Sparkassengruppe seien für etwa zwei Stunden nicht möglich gewesen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Inzwischen sei der Fehler behoben. Beim Einsatz eines internen Verschlüsselungsverfahrens traten den Angaben zufolge Störungen auf. Diese führten dazu, dass Bezahlkarten am Terminal einzelner Händler abgewiesen wurde

Kartenzahlungen Girocard Sparkassen Störung Deutschland

