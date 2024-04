Stipendien für eine Reise in die USA im Gedenken an den Journalisten Daniel Haufler

📆 03.04.2024 14:16:00

Im Gedenken an den Journalisten Daniel Haufler schreibt die taz Panter Stiftung erstmals zehn Stipendien „Reise in die Mediengesellschaft USA“ aus. Die Daniel-Haufler-Stipendien finden in Form einer zehntägigen Gruppenreise nach New York und Washington statt, an die sich weitere zehn Tage zur individuellen freien Recherche anschließen. Die Reise im Oktober 2024 fällt in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Die Wahlen werden auch enorme Rückwirkungen auf Europa haben. Bei Besuchen von Leitmedien und Institutionen, Politikern, Lobbygruppen und Aktivist:innen werden Trends und Strukturen des weitgehend medialen Wahlkampfs ergründet. Ein weiterer Schwerpunkt der Gruppenreise wird sich damit befassen, wie sich die US-amerikanische Medienlandschaft entwickelt.

