Stimmungsbarometer für ambulant tätige Ärzte in Hamburg zeigt leichte Aufhellung

Hamburg . Leichte Stimmungsaufhellung, aber keine Trendwende : Diese Entwicklung zeigt sich im aktuellen Stimmungsbarometer für ambulant tätige Ärzte, Zahnärzte und psychologische Psychotherapeuten der Hamburg er Stiftung Gesundheit . Obwohl sich der Wert zur wirtschaftlichen Stimmung um 5,7 Punkte verbessert hat, befindet er sich mit insgesamt -32,8 weiterhin tief im Keller. An der repräsentativen Erhebung im 1. Quartal 2024 nahmen laut Stiftung 969 Ärzte teil.

„Seit Mitte 2022 beobachten wir kleinere Auf- und Abwärtsbewegungen, aber keinen klaren Trend“, ordnet Forschungsleiter Prof. Konrad Obermann die aktuellen Ergebnisse ein. Und gibt zu bedenken, dass trotz der leichten Verbesserung die in den vergangenen zwei Jahren erhobenen Werte tiefer liegen als sämtliche zuvor gemessenen Werte – mit Ausnahme der Pandemiezei

