Steve Bannon , ehemaliger Chefstratege und Wahlkampf manager von Donald Trump , will seinen Podcast nach Deutschland bringen und damit offenbar auch den Wahlkampf der AfD unterstützen. Der Podcast soll den Namen ' War Room Berlin ' tragen. Bannon ist noch auf der Suche nach einem deutschsprachigen Moderator . Er machte aus seiner Sympathie für die AfD keinen Hehl und sagte, seiner Meinung nach ließen sich die Umfragewerte der Partei auf 50 bis 60 Prozent hochtreiben.

'War Room' zählt zu den erfolgreichsten politischen Podcasts der Vereinigten Staaten und gilt als Sprachrohr der 'Make America Great Again'-Bewegung (Maga). Bannon zeigte sich gewiss, dass Trump die Wahl im Herbst dieses Jahres gewinnen wird, schloss aber einen Einzug in die Regierung aus

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

