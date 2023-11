Steuererhöhung in der Gastronomie: Kritik von bayerischer Tourismusministerin

Wegen der Pandemie hatte die Bundesregierung 2020 beschlossen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie grundsätzlich abzusenken. Zunächst auf fünf und dann auf sieben Prozent. Diese Regelung läuft zum Jahresende aus.Letztendlich sind Gastronomen nicht verpflichtet, die anstehende Steuer-Erhöhung an die Kundschaft weiterzugeben. Allerdings kommen jetzt erhöhte Kosten auf die Gastronomen zu und das wird auch sicherlich beim Endpreis zu spüren sein.

Die neue bayerische Tourismusministerin Michaela Kaniber kritisierte bereits am Montag beim Bayerischen Tourismustag am Montag die geplanten 19 Prozent. Der Staat dürfe jetzt nicht zum zusätzlichen Kostentreiber werden, so Kaniber. "Mit der ganzen Familie essen gehen, muss auch künftig noch bezahlbar bleiben. Unsere Wirtshäuser sind Kulturgut und wichtiger sozialer Treffpunkt." Wirtschaftsprüfer Dr

:

INVESTİNGDE: Inflationsrate in Deutschland sinkt im OktoberDie Inflationsrate in Deutschland sank im Oktober von 3,7 Prozent auf 3,2 Prozent, was mehr war als die erwarteten 3,3 Prozent. Das Fed-Ziel von 2 Prozent ist immer noch weit entfernt und die aktuelle Entwicklung hat lediglich die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass es im Dezember zu einer weiteren Zinserhöhung kommt.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

NETZPOLİTİK_ORG: CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

Herkunft: netzpolitik_org | Weiterlesen »

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Gastronomen müssen ab Januar 2024 höheren Steuersatz zahlenNach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen dem Bund 60 Milliarden Euro. Gastronomen dürfen ab Januar 2024 den niedrigen Steuersatz von sieben Prozent für Speisen nicht mehr berechnen. Der Steuersatz für frisch zubereitetes Essen in der Gastronomie steigt wieder auf 19 Prozent.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

FİNANZENNET: HelloFresh-Aktie -20 Prozent: HelloFresh mit Gewinnwarnung für das GesamtjahrHelloFresh hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »