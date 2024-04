Steuerentlastungen: Lindner plant Erhöhung des Grundfreibetrags

Die Ampel-Koalition steht weiter in der Kritik. Ein Vorstoß von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sorgt für Aufsehen: Der Grundfreibetrag und die kalte Progression sollen erhöht werden, um die arbeitende Bevölkerung steuerlich zu entlasten.

Erhöhung des Grundfreibetrags: Lindner verspricht Steuerentlastung noch dieses JahrIm Haushalt klafft eine Lücke in zweistelliger Milliardenhöhe. Lindner fordert von zahlreichen Ministerien mehr Sparsamkeit. Trotzdem sieht der Finanzminister Spielraum für Steuerentlastungen. Auch in den kommenden Jahren plant er Entlastungen, um die kalte Progression auszugleichen.

