Sternzeichen Waage: Eigenschaften und Charakterzüge

Sternzeichen Waage ist kreativ, liebt die Harmonie und stylt sich gerne. Aber welche Charaktereigenschaften sind sonst noch typisch für die Waage? Wurdest du zwischen dem 25. September und dem 23. Oktober geboren? Dann gehörst du zum Sternzeichen Waage, das vom Herrscherplanet Venus regiert wird. Dein Sternzeichen ist dafür bekannt, kreativ und harmoniebedürftig zu sein. Außerdem liebt die Waage die schönen Dinge im Leben und begeistert sich etwa für Mode und Ästhetik.

Zudem hat die Waage einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Kein Wunder, schließlich ist die Waage auch eines der Zeichen der römischen Göttin für Gerechtigkeit, Justitia. Gleichzeitig kann das Sternzeichen aber auch ziemlich oberflächlich sein und manchmal sogar eitel! Zudem hat es eine gut versteckte, verletzliche Seite. Wir haben eben alle unsere Fehler. Wir verraten dir, welche Eigenschaften sonst noch typisch für die Waage sind. Das Symbol für das Sternzeichen Waage besteht aus zwei horizontalen Linien, die parallel verlaufen. Die obere Linie hat dabei eine Art Ausbuchtung, die nach oben gerichtet ist





