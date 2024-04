Sternekoch Uli Heimann erhält zweiten Michelin-Stern

Nach 17 Jahren hat der Sternekoch Uli Heimann nun seinen zweiten Stern bekommen. Heimann kocht in Berchtesgaden am Obersalzberg, einen Koch mit zwei Sternen, gab es in der Region noch nie.Seit 30 Jahren arbeitet Uli Heimann in der Sterneküche, 17-mal hat er im auf rund 1000 Meter gelegenen Kempinski Hotel Berchtesgaden auf dem Obersalzberg seinen Michelin-Stern verteidigt.

Für ihn war es nun „ein Wow-Moment“: Diekrönt nicht nur die Karriere des 60-Jährigen, sondern stärkt auch die kulinarische Bedeutung der Region. Ausschau hält man auch nach österreichischen Gourmets. Ein paar Tage sind vergangen, seitdem Uli Heimann mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. So ganz fassen kann er es noch nicht.sagt e

