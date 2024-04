Sterbegeldversicherung: Je früher, desto besser

Ob Unfall, Krankheit oder im hohen Alter der natürliche Tod – zum Sterben ist nie die passende Zeit. Wer jung ist, der denkt zudem nur ungern oder am besten gar nicht an sein Ableben. Dennoch gilt auch für die Sterbegeldversicherung der Grundsatz: Je früher Sie sich mit dem Thema beschäftigen und die Versicherung bei möglichst guter Gesundheit abschließen, desto niedriger ist Ihr Beitrag.

Wie hoch die Versicherungssumme ist, legen Sie bei Versicherungsabschluss selbst fest. Reicht Ihnen eine durchschnittliche Beisetzung, sollten Sie rund 6.000 Euro bis 7.000 Euro für Sarg oder Urne, Beisetzung, Grabschmuck, Trauerrede, Beerdigung und Co. einplanen. Soll Ihr letzter Weg extravaganter ausfallen oder legen Sie Wert auf hochwertige Materialien, können Sie mit dem Versicherer auch eine höhere Summe vereinbaren. Bei vielen Anbietern liegt die Grenze bei 15.

Insbesondere wenn es um Ihre Gesundheit nicht allzu gut gestellt ist, ist eine Gesundheitsprüfung nachteilig für Sie. Denn durch die Angabe von relevanten Krankheiten wie Herz und Kreislauf, Schädigung innerer Organe oder des zentralen Nervensystems erhöht sich Ihr Versicherungsbeitrag. Tipp: Mit einem Bestattungsvertrag legen Sie selbst fest, welche Beisetzung Sie in welchem Kostenrahmen wünschen. Indem Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihre Beerdigung und auch deren Kosten machen, nehmen Sie Ihren Hinterbliebenen viele Aufgaben ab. Ihre Liebsten können sich so im Ernstfall nicht nur um andere Dinge kümmern. Sie haben vor allem dadurch die Zeit, in Ruhe zu trauern und sich würdevoll von Ihnen zu verabschieden.

