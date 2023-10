Stephan: Anleger müssen jetzt ganz gezielt investieren

Die derzeitige Volatilität an den Rentenmärkten hat spürbare Auswirkungen auf Investitionsstrategien und Aktienmärkte, erklärt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, im wallstreetONLINE-Interview. Die Unsicherheit in Verbindung mit der Krise im Nahen Osten, aber auch potenziellen Konflikten in Asien, beeinflusst das Investorenverhalten und führt zu einer"Flucht in Sicherheit".

