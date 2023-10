Stellaris: Neuer DLC 'Astral Planes' erweitert das Spielfeld

Der nächste DLC für Stellaris erweitert das Spielfeld: Durch Risse in der Raumzeit verlasst ihr das Universum und erkundet in Ereignissen gänzlich unbekannte Gefilde, willkommen bei Astral Planes.auch neue erwerbbare DLCs erscheinen und auch dieses Mal wird dies der Fall sein: Update 3.10, Pyxis genannt, bringt die Erweiterung Astral Planes mit sich.ist einiges anders, sowohl bei der Frage wer ihn entwickelt hat als auch, was dort auf die Stellaris-Veteranen warten wird.

Nein, die Risse öffnen quasi nur das Tor zu Ereignisketten, wie ihr sie bereits an diversen Stellen von Stellaris erlebt. Spannung und tolle Inhalte sind so keinesfalls ausgeschlossen, aber es wird nicht jeweils eine neue frei erkundbare Weltraumregion zugänglich.

Alles beginnt mit einer Astralen Narbe. Diese markiert die Kollision zweier Dimensionen, eurer und dem fremdartig Unbekannten dort draußen. Diese Narben erscheinen zufällig, sind nicht vorhersehbar und können so auch erst spät im Spiel inmitten eurer zentralen Systeme auftauchen.Während dem Erleben des Abenteuers müsst ihr Entscheidungen treffen, den den Ausgang maßgeblich beeinflussen. headtopics.com

Von euren Reisen in andere Universen könnt ihr auch eine neue Ressource mitbringen, Astral Threads. Mit diesen können imperienweite Effekte getriggert werden.Wir kennen aktuell kein Releasedatum für den neuen DLC. Aber Astral Planes und das Update 3.1, werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch dieses Jahr erscheinen, da sind sich Stellaris-Insider einig.

Und wer einfach nicht genug von Stellaris bekommt, findet direkt hier drunter noch viel mehr Content zu dem stetig anwachsenden 4X-Strategiehit. headtopics.com

