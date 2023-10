Stellaris: Der neue DLC reißt im Trailer Löcher in die Raumzeit

wird auf den Namen Astral Planes hören und er schickt euch in bisher unbekannte Gefilde. Durch Risse in Raum und Zeit erreicht ihr andere Universen, in denen alles anders ist, als ihr es bisher kanntet.

Im Trailer bekommt ihr eine cineastisch inszenierte, wenn auch minimalistisch umgesetzte Fassung der Entdeckung solch eines Übergangs im All präsentiert.2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.Hier einloggen

Das ist Tracking: Über auf deinem Gerät gespeicherte Informationen (beispielsweise Cookies) können wir und unsere Partner Anzeigen und Inhalte auf Basis deines Nutzungsprofils personalisieren und/oder die Performance von Anzeigen und Inhalte messen. Aus diesen Daten leiten wir Erkenntnisse über Nutzungsverhalten und Vorlieben ab, um Inhalte und Anzeigen zu optimieren. headtopics.com

Weiterlesen:

GameStar_de »

Stellaris: Der neue DLC reißt im Trailer Löcher in die RaumzeitDer neue DLC zu Stellaris wird auf den Namen Astral Planes hören und er schickt euch in bisher unbekannte Gefilde. Durch Risse in Raum und Zeit... Weiterlesen ⮕

Der neue Stellaris-DLC setzt Naturgesetze außer Kraft, die »wir bisher als gegeben sahen«Der nächste DLC für Stellaris erweitert das Spielfeld: Durch Risse in der Raumzeit verlasst ihr das Universum und erkundet gänzlich unbekannte Gefilde. Weiterlesen ⮕

Stellaris: Neue Entwickler verraten Details zum Grenzen der Physik erschütternden DLCDie Paradox unterstützenden Entwickelnden von Abrakam Entertainment geben einen kurzen Einblick ins Unbekannte des neuen DLCs zu Stellaris. Sie... Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten. Und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Messer-Attacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg: Opfer schwebt in LebensgefahrNach der Messer-Attacke eines 14-jährigen Patienten in der Kinderpsychiatrie Regensburg schwebt eines der Opfer (7) in akuter Lebensgefahr! Seit Donnerstagvormittag kämpfen die Ärzte um das Leben des siebenjährigen Jungen, der auf einer geschlossenen Station von dem Jugendlichen niedergemetzelt wurde. Ein weiteres Opfer, ein Mitarbeiter (63) der Station, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach BILD-Informationen wird der 14-Jährige als hochgefährlich eingeschätzt – und ist bereits polizeibekannt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg untergebracht. Weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante! Er soll sich unter anderem in einschlägigen Chatgruppen „intensiv mit der Planung und Durchführung von schwersten Gewalttaten beschäftigt“ haben. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen. Deshalb wurde er bis zum Donnerstag in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht.Bei dem Angriff am Donnerstag gegen 9.30 Uhr war der siebenjährige Junge (ebenfalls Patient) auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung der Klinik mit einem Messer von dem Jugendlichen schwer verletzt worden. Laut Polizei befand sich der Bub am Freitag „in einem äußerst kritischen Zustand“ Weiterlesen ⮕