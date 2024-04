Stellar Blade übertrifft Final Fantasy 7 Rebirth in aktiven Spielern

schlägt Final Fantasy 7 Rebirth in einer wichtigen Disziplin. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Demo hat weit mehr täglich aktive Spieler als die Demo von Final Fantasy 7 Rebirth es damals hatte.Und dabei handelt es sich nicht nur um ein paar Spieler mehr, die sich in die Demo von Stellar Blade verirrt haben. Am stärksten Tag verzeichnete Stellar Blade 690.000 aktive Nutzer.Im Vergleich kommt einem der Spitzenwert von Final Fantasy 7 Rebirth niedrig vor.

Da sich beide Titel in etwa derselben Größenordnung bewegen und beide dieses Jahr für die PlayStation 5 erscheinen - oder bereits erschienen sind - lassen sich die Zahlen gut vergleichen.

Vielleicht liegt es an der Neugier, die Stellar Blade als völlig neues Rollenspiel entfacht hat. Immerhin musste der Entwickler die Fans bereits ermahnen, nicht zu viele Stunden in die Demo zu stecken, um noch Spaß und Motivation für das vollständige Spiel mitzubringen. Bei Final Fantasy ist es möglicherweise genau umgekehrt. Spieler wissen in etwa, was sie erwartet und sie sparten sich das Erlebnis bis direkt zur Veröffentlichung im Februar auf. Zur Veröffentlichung startete Rebirth dann mit 2,2 Millionen täglichen Spielern durch, wie

Stellar Blade Final Fantasy 7 Rebirth Demo Aktive Spieler Playstation 5

