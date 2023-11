Stellantis-Chef kritisiert politisch motivierte Förderung der Elektrifizierung

Der CEO von Stellantis, Carlos Tavares, kritisiert die politisch motivierte Förderung der Elektrifizierung. Die EU-Kommission habe sich für die teure Technologie der Elektromobilität entschieden, die sich nur wenige Kunden leisten könnten. Dies führe zu hohen Kosten für die Hersteller und erschwere es, bezahlbare Fahrzeuge anzubieten. Tavares warnt vor den Folgen und betont, dass sein Unternehmen jedoch zu den Überlebenden gehören werde.

Die Europäische Kommission habe die Auswirkungen ihrer Entscheidung nicht ausreichend analysiert und handle dogmatisch ohne Realitätscheck. E-Autos seien in der Produktion um 40 Prozent teurer als konventionelle Autos mit Verbrennungsmotor





