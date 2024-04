Stellantis-Chef: Elektroautos sind nicht für alle

E-Autos vs. Verbrenner – das Duell der beiden Antriebsarten ist noch lange nicht entschieden. Zumindest wenn es nach Carlos Tavares geht, Chef von Stellantis , Europas zweitgrößtem Autokonzern . Für ihn ist klar: Ein Elektroauto ist nichts für alle. Stellantis -Chef spricht Klartext: Weltweit bleiben E-Autos die Ausnahme E-Autos sollen Verbrenner ablösen.

Dieses Ziel hat sich die EU gegeben und mit einem (fast ausschließlichen) Zulassungsverbot für Benziner und Diesel ab 2035 schon teilweise in die Tat umgesetzt. Doch Elektroautos sind nicht das Allheilmittel für alle Märkte, ist sich Stellantis-Chef Carlos Tavares sicher. „Wir sollten uns von dem dogmatischen Gedanken losmachen, dass es eine Lösung für alle gibt“, so Tavares beim Forum Freedom of Mobility, das sein Autokonzern kürzlich veranstaltet hat. Und weiter: „Ich glaube nicht, dass das funktioniert.“ Er glaube aber, dass „die aktuellen E-Autos eine Lösung für manche Länder sein können“ (Quelle: Automotive News Europe

