Stellantis-Aktie etwas tiefer: Vorläufige Einigung zwischen UAW und Stellantis

Damit ist sie der Beendigung eines historischen Streiks einen Schritt nähergekommen, der alle drei US-Automobilhersteller beeinträchtigte und über sechs Wochen hinweg zeitweise mehr als 45.000 Arbeiter an den Streik einbezog. Die Vereinbarung folgt auf einem Abschluss, der vor einigen Tagen bei Ford Motor geschlossen wurde.

Der Ausstand bei Ford wurde in dieser Woche beendet, während die Verhandlungen bei General Motors weiterhin andauern, wo mehr als 13.000 Arbeiter an den Streikposten stehen. Stellantis mit Sitz in den Niederlanden, das aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles im Jahr 2021 hervorgegangen ist, hat etwa 43.000 von der UAW vertretene Arbeiter in den USA.

Ford ve Stellantis, UAW ile anlaşmaya vardıFord ve Stellantis, UAW ile yeni bir tarife anlaşması yaparak grevleri sona erdirdi. Anlaşmalar, General Motors üzerinde baskı oluşturuyor.