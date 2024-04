Steins;Gate ist der beste Zeitreise-Anime

Zeitreise n spielen nicht nur in realen Serien eine Rolle, sondern auch im Anime -Genre. Ein Charakter begibt sich dabei in ein anderes Zeitalter, meist mit einem bestimmten Ziel. Auf Platz 1 der besten Zeitreise - Anime s liegt aktuell Steins ; Gate , der aus dem Jahr 2011 stammt. Steins ; Gate ist mit einer Wertung von 9,07 auf der Anime -Seite My Anime List auf Platz 1 gelandet.

Im Gesamtranking der besten Animes schafft es der Anime sogar auf Platz 3, Die Datenbank umfasst sämtliche Animes und es gibt viele Nutzer, die eine Wertung zu den Serien und Filmen abgeben können. Für Steins;Gate wurden beispielsweise 2,6 Millionen Stimmen abgegeben, für die darunterliegenden Plätze sind es mindestens 240.000. Da die Stimmen mit der Wertung verrechnet werden, kann das Ranking als repräsentativ angesehen werden. Es fällt auf, dass in den Top 5 der besten Zeitreise-Animes zweimal Steins;Gate vorhanden is

Zeitreise Anime Steins Gate Ranking

