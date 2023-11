Steilvorlage nach dem FED-Event

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Der TÄGLICHE Blick zum Handelsstart am Morgen auf die Börse. S&P 500 - der deutsche Leitindex - EURUSD - Gold - Öl - Bitcoin . Die Finanznachrichten am Morgen, die zu aktuellen Tradingideen führen.Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Daytrader Jens Klatt auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin.

: Tagesausblick: Monatsauftakt mit Chancen auf das obere Ziel bei...Der DAX sollte daran arbeiten, einen zweiten Anstieg bis 14935 umzusetzen. Heute sieht es gut dafür aus. Hier ist die heutige DAX Prognose. Aus den DAX Kursmustern leite ich für den heutigen Tag bis 17:30 Uhr Folgendes ab...

: Tagesausblick: Tagelang wiederholtes DAX Ziel 14935 erreicht, und heute gibts gleich Bonusziele...DAX Ziel 14935 erreicht. Die saisonal schwächere DAX Phase ist zudem seit 1.11. überwunden. Eine Zeit aus 'Milch und Honig' und gebratenen Tauben die uns in den Mund fliegen liegt nun vor uns. Schön wärs... Hier ist die heutige DAX Chart-Prognose...

FN_NACHRICHTEN: S&P 500: Wie nachhaltig ist die Erholung vor dem Fed- und Apple-Event?An der Wall Street läuft die Woche der Wahrheit. Mit der Zinsentscheidung der Fed, den Apple-Quartalszahlen und dem US-Arbeitsmarktbericht stehen wegweisende Events auf der Agenda. Für den S&P 500 und

FN_NACHRICHTEN: Fed hält sich zurück, Märkte warten gespannt auf Fed-SitzungDie US-Börsen verzeichneten leichte Verluste, während die Märkte gespannt auf die bevorstehende Fed-Sitzung blickten. Es wird erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben, aber die Kommunikation der Entscheidung bleibt fraglich.

FN_NACHRICHTEN: Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s)DJ Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s) Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc (FEDF LN) Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s) 31-Oct-2023

INVESTINGDE: Aktien New York: Indizes kurz vor Fed-Entscheid im PlusAktien New York: Indizes kurz vor Fed-Entscheid im Plus

