Steht Pal Dardai vor dem Aus bei Hertha BSC? Nach SPORT 1-Informationen gibt es bei der Alten Dame Pläne, ohne den aktuellen Trainer in die neue Saison zu gehen. Ein potenzieller Nachfolger könnte von einem Ligakonkurrenten kommen. Geht es in der laufenden Saison um nicht mehr viel - und für Cheftrainer Pal Dardai womöglich in seine letzten sieben Spiele als Hertha-Coach.

Nach Informationen gibt es bei der Alten Dame mindestens schon seit Januar Gedankenspiele, ohne den 48-Jährigen in die neue Saison zu gehen. „Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön“, sagte der 48-Jährige und verließ die Pressekonferenz nach einer Nachfrage umgehend. Bei den Hertha-Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber kam die Aktion nicht wirklich gut an, beide wissen aber auch um den Charakter des Ungarn, der auch dazu neigen kann, emotional zu reagieren

Pal Dardai Hertha BSC Trainer Saison Nachfolger

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pal Dardai und der PK-Eklat: Hertha-Trainer hätte sich unrühmliches Aus selbst zuzuschreibenWir zeigen euch Europas größte Stadien in einem ganz neuen Design.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bundesliga-Transfergerüchte: Hertha-Trainer Pal Dardai vor dem Aus - Freiburger U23-Coach Stamm ein Thema?Gerüchten zufolge steht Hertha-Coach Pal Dardai vor dem Aus. 2024/25 soll demnach ein neuer Trainer übernehmen. Laut 'Bild' ein Kandidat: Der Freiburger U23-Coach Thomas Stamm, ab Sommer vertragslos. Allerdings gäbe es mehrere Kandidaten, auch in der 2. Liga schauen sich Sportdirektor Benjamin Weber und Co. anscheinend nach einem jungen Coach mit klarem Konzept um. Stürmer Nick Woltemade wird seinen Vertrag in Bremen nicht verlängern. Laut 'Sky' setzt der 22 Jahre alten Angreifer seine Karriere ab Sommer 2024 beim VfB Stuttgart fort. Bei den Schwaben, die beste Chancen auf die Champions-League-Quali haben, soll Woltemade schon langfristig unterschrieben haben. Auch Gladbach und Hoffenheim waren wohl am 1,98-Meter-Hünen dran. Im Januar wechselte der Stürmer auf Leihbasis von RB Leipzig zu den Spurs und findet dort langsam seine alte Stärke wieder (2 Tore, 2 Assists)

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Hertha BSC: Pál Dárdai löst Eklat auf Pressekonferenz ausAm Mittwochnachmittag sollte es auf Herthas Pressekonferenz eigentlich um das anstehende Auswärtsspiel in Paderborn gehen. Doch es kam anders.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Hertha BSC: Nach Journalisten-Frage - Pal Dardai stürmt aus PressekonferenzNun ist es doch passiert! Pokalschreck 1. FC Saarbrücken scheidet im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern aus dem DFB-Pokal aus. So reagiert das Netz auf Saarbrückens Pokal-Aus.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Hertha BSC: Pal Dardai stürmt Nach Journalisten-Frage aus Pressekonferenz​Hertha-BSC-Trainer Pal Dardai weigerte sich auf einer Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel zunächst, die Frage eines Journalisten zu beantworten und verließ dann wütend den Raum. Was die Hintergründe sind.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Hertha BSC: Kommentar: Es wird unwürdig, Hertha!Wie die Hertha-Verantwortlichen mit Pal Dardai umgehen, ist enttäuschend. Dardai steht vor dem Aus. Doch die Probleme bei Hertha sitzen tiefer.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »