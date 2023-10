Mit einem unter Schluchzen erklärten Geständnis hat am Montag vor dem Landgericht Aachen ein Mordprozess begonnen. Er räume ein, seine Ehefrau getötet zu haben, sagte der 37 Jahre alte Angeklagte vor dem Schwurgericht. Die Anklage wirft dem Kosovaren vor, im Mai 2023 seine Ehefrau auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Aachen heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet zu haben.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die in Minutenschnelle vor Ort war. Das Aachener Polizeipräsidium liegt in Sichtweite des Tatorts. Am ersten Prozesstag ergriff der Angeklagte für kurze Zeit das Wort und las eine Erklärung vor. „Ich stehe der Tat fassungslos gegenüber“, sagte er unter Schluchzen und Schniefen. Die von ihm begangene Tat sei keinesfalls geplant gewesen, erklärte der Mann im rostroten Pullover, weißem Hemd, mit Brille und gescheiteltem Haar.

