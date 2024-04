Stefano Zarrella: Neurodermitis beeinträchtigt seine Teilnahme bei „Let's Dance“

Bei „ Let's Dance “ muss Stefano Zarrella aktuell an körperliche Grenzen gehen. Fast täglich trainieren die Promis – und das oft stundenlang – um in der Live-Show eine gute Figur abzugeben. Stefano Zarrella sei „sehr fleißig“, betonte seine Tanzpartnerin. Doch nicht nur für Fleiß möchte der Influencer (1,8 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram) einstehen. Den Menschen will er auch etwas anderes vermitteln, nämlich Selbstakzeptanz.

Stefano Zarrella hat seit seiner Kindheit Neurodermitis Hintergrund ist eine chronische Hautkrankheit, Neurodermitis, die den Influencer schon seit seiner Kindheit begleitet. „Ich habe das, seitdem ich fünf oder sechs bin“, erklärte er gegenüber EXPRESS.de, „mal mehr, mal weniger.“ Gerade bei Stress kann sich die Erkrankung verschlimmern – und davon dürfte Stefano Zarrella durch die Teilnahme bei „Let's Dance“ aktuell genug haben. Er erzählte: „Ich habe es momentan extrem an den Schienbeinen, also unter den Haaren.“ Schmerzen habe er aber kein

