Stefano Zarrella äußert sich nach seinem Ausscheiden bei 'Let's Dance'

Einen Tag nach seinem Ausscheiden bei ' Let's Dance ' hat sich Stefano Zarrella mit emotionalen Worten gemeldet. Bei Food-Creator Stefano Zarrella (33) flossen nach seinem ' Let's Dance '-Aus am Freitagabend (5. April) bittere Tränen. Und auch einen Tag später zeigt er sich 'sehr traurig'. Er habe die ganze Nacht nicht schlafen können, enthüllte er auf Instagram.

Während sein großer Bruder Giovanni Zarrella (46) 2017 noch den vierten Platz ergattern konnte, musste Stefano Zarrella in der fünften Ausgabe bei RTL tanzen. Dabei hatte er von den Juroren Jorge González (56), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59) nicht einmal die wenigsten Punkte für seine Samba erhalten. González stellte sogar eine Verbesserung fest: 'Heute ist Kampf angesagt. Du hast gekämpft. Das war gut.' So wurde der Auftritt mit 19 Punkten belohnt - doch die Zuschauer wollten Zarrella und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (27) wohl dennoch nicht mehr weitersehen

