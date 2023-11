Stefanie Giesinger „aufgedunsen und mit Akne“ - emotionaler Rückblick

Stefanie Giesinger (27) teilt ein Throwback-Foto mit ihren Followern, das schlimme Erinnerungen bei ihr weckt. Zum ersten Mal verrät die GNTM-Siegerin von 2014, warum sie damals aufgedunsen und mit Akne so gar nicht wie ein Model ausgesehen hat.Auf einer Zugfahrt ist Stefanie Giesinger langweilig und sie blättert durch die Fotoalben auf ihrem Handy. Dabei gerät ihr auch ein Schnappschuss in die Finger, der sie an eine Zeit erinnert, in der es ihr gar nicht gut ging.

