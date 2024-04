Stefan Raabs Comeback im Boxring: Eine gute Idee?

Stefan Raabs TV-Erfolge lassen sich kaum toppen, durch seinen kompromisslosen Rückzug genießt er fast Legendenstatus. Den setzt er nun mit einem neuerlichen Boxkampf gegen Regina Halmich aufs Spiel. Ist das eine gute Idee? Und ist ein Comeback überhaupt wünschenswert? Ist das Leben ein Wettkampf. Es geht darum, es sich und allen anderen zu beweisen, bis zur letzten Sekunde alles aus sich heraus zu holen. Zu siegen. Und zwar immer. The winner takes it all, der Verlierer ist ein Niemand.

Ob er sich vor dem Hintergrund einen Gefallen getan hat, nach zwei Niederlagen in den Jahren 2001 und 2007 nun im September anzutreten, muss bezweifelt werden. Hat der 57-Jährige doch viel zu verlieren – zum Beispiel den Nimbus des, wenn es nicht gerade der Boxring ist, kaum besiegbaren Zocker-Zampano

