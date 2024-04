Stefan Raabs angebliches Comeback: Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden unbeeindruckt

Deutschland spricht über Stefan Raab s (57) angebliches Comeback – nur Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) bleiben unbeeindruckt. Über Ostern kündigte Stefan mit mehreren Videos in den sozialen Medien an, er werde erneut gegen Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring steigen. In ihrem gemeinsamen Podcast 'Die Pochers! Frisch Recycelt' ziehen die beiden Ex-Partner nun über den TV total-Star vom Leder.

Der Comedian findet harte Worte: Er fand den Clip 'weder besonders lustig, noch geil, noch innovativ.' Sandy stimmt sofort ein. 'Anstrengend, total anstrengend', seufzt das Model und fügt hinzu: 'Keiner hinterfragt es, jeder repostet es. Ich hab mich geweigert.' Sie vermutet, dem Entertainer sei es nach neun Jahren TV-Abstinenz wohl einfach zu langweilig geworden. Das einstige Paar spottet weiter, sie hätten ihrer Tochter ohnehin erst einmal erklären müssen, wer der berühmte Fernseh- und Musikproduzent überhaupt se

Stefan Raab Comeback Oliver Pocher Sandy Meyer-Wölden Podcast TV Total

