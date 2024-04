Stefan Raab vs. Regina Halmich - Boxkampf findet statt

Der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich nimmt tatsächlich Gestalt an. Um 15 Uhr ist am Dienstag (2. April 2024) der Vorverkauf für das Event gestartet. Fans können sich ab sofort Tickets sichern.

Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19.45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Für eine Eintrittskarte muss man 197,50 Euro hinlegen, ein VIP Package schlägt mit über 250 Euro zu Buche. Am billigsten sind Stehplätze für 57,50 Euro, die sind aber noch nicht erhältlich.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Raab vs. Regina Halmich: So lief der Kampf vor 23 JahrenKommt es erneut zum Showdown? Stefan Raab kündigt in einem kryptischen Video an, dass er erneut gegen Regina Halmich in den Boxring steigen will. Der erste Kampf zwischen den beiden liegt bereits 23 Jahre zurück.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab vs. Regina Halmich: So lief der Kampf vor 23 JahrenDie Rückkehr der „Killerplauze“ scheint perfekt. Stefan Raab kündigte an, dass er erneut gegen Regina Halmich in den Boxring steigen will. Viele Fans hielten das für einen Aprilscherz. Jetzt hat Halmich den Showdown offiziell bestätigt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab: Regina Halmich nimmt Boxkampf gegen TV-Star anEs wäre das Comeback des Jahres! Auf Instagram hat Stefan Raab angekündigt, noch einmal gegen Box-Star Regina Halmich in den Ring zu treten. Viele waren sicher, dass es sich lediglich um einen Aprilscherz handelt. Jetzt hat sich Halmich selbst geäußert.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

TV-Comeback von Stefan Raab?: Das sagt Regina Halmich zu dem angeblichen BoxkampfKehrt Stefan Raab zurück? Mysteriöse Videos und die offene Rechnung mit Regina Halmich deuten darauf hin. Das sagt die Boxerin dazu.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Comeback von Stefan Raab: Regina Halmich bestätigt Boxkampf selbst!Jetzt meldet sich Regina Halmich und bestätigt: Es wird einen dritten Kampf geben und somit auch ein Comeback von Stefan Raab!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Stefan Raab: Regina Halmich reagiert erstmals auf Video und Comeback-GerüchteKämpfen Regina Halmich und Stefan Raab bald wieder gegeneinander? Ein neuer Post der Ex-Boxerin stimmt optimistisch.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »