Stefan Raab und Regina Halmich kündigen Boxkampf an

Stefan Raab und Regina Halmich werden erneut in einem Boxkampf gegeneinander antreten. Raab, der sich seit Jahren aus dem Showgeschäft zurückgezogen hat, kündigt sein Comeback an. Der Boxkampf soll am 14. September 2024 im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden.

