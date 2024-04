Stefan Raab und Regina Halmich: Der dritte Boxkampf steht bevor

Es ist offiziell: Der dritte Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich kommt. Der Kartenverkauf ist gestartet. Der dritte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) nimmt tatsächlich Gestalt an. Um 15 Uhr ist am Dienstag (2. April 2024) der Vorverkauf für das Event gestartet. können sich Fans ab sofort Tickets sichern. Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19.45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

muss man 197,50 Euro hinlegen, ein VIP Packages schlägt mit über 250 Euro zu Buche. Am billigsten sind Stehplätze für 57,50 Euro, die sind aber noch nicht erhältlich."The Final Fight" lautet der Titel der Veranstaltung. 2001 stieg zum ersten Mal gegen Regina Halmich in den Ring. Die Boxerin brach ihm dabei die Nase. Auch beim Rückkampf 2007 hatte der Entertainer keine Chance.mit seinem alten Adjutanten Elton (53) den Kampf angekündigt. In dem Clip ist Stefan Raab zum ersten Mal seit seinem TV-Rücktritt 2015 vor der Kamera zu sehe

