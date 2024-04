Stefan Raab und die geheimnisvollen Buchstaben auf seiner Kappe

Stefan Raab plant ein Comeback. Doch seine kryptischen Instagram-Videos lassen eine Frage offen: Was bedeuten die Buchstaben auf seiner Kappe? Fans zermartern sich das Hirn.Denn: Am 14. September wird er gegen Profi-Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen. Nach zwei Niederlagen gegen sie ist dies dann Raabs zweite Revanche. Tickets sind seit Dienstagnachmittag (2. April, 15 Uhr) im Vorverkauf erhältlich. Und obwohl das alles geklärt ist, rätseln Fans über das Video des Comedians.

Denn man sieht ihn in einem Campingstuhl hocken. Auf seiner Baseballcap stehen die Buchstaben N, W, S, D, W und H. Doch was bedeuten sie? In den sozialen Medien kursieren wilde Theorien über die Abkürzung. Raab liebt Abkürzungen, die deutlich schwerer auszusprechen sind als DSDS, RTL oder BGH. Erinnern Sie sich noch an USfO? Das war seine"Unser Star für Oslo" bei dem Lena Meyer-Landrut entdeckt wurde. Oder SSDSGPS? Das war kurz für"Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star

