Stefan Raab steigt gegen Regina Halmich in den Ring

Stefan Raab ist zurück. Zumindest steigt er öffentlich in den Ring gegen Regina Halmich. Doch auch Tage nach der Ankündigung haben seine Fans nur eine Frage: Was steht da auf Raabs Mütze? 2015 beendete Stefan Raab seine aktive TV-Karriere. Seitdem war er alles andere als faul, denn er hielt sich stets im Hintergrund auf. Woran der ehemalige „TV total“-Moderator arbeitete, können Sie nachlesen. Dann kündigte er durch einen Clip mit Elton an, dass er möglicherweise ein Comeback starten werde.

Voraussetzung: Er bekommt bis Ostermontag neun Millionen Follower. Am Ende waren es nur rund ein Drittel davon, dennoch zeigte eine beachtliche Menschenanzahl Interesse an einem Comeback des Comedians. Jetzt wissen wir: Am 14. September wird er gegen Profi-Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen. Nach zwei Niederlagen gegen sie ist dies dann Raabs zweite Revanche. Tickets sind seit Dienstagnachmittag (2. April, 15 Uhr) im Vorverkauf erhältlich

