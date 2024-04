Stefan Raab kündigt Comeback mit Box-Kampf gegen Regina Halmich an

Es ist sein größtes Vermächtnis. Mit „TV total“ hat sich Stefan Raab ein eigenes TV-Denkmal geschaffen. Im November 2021 wurde Sebastian Pufpaff als Erbe eingesetzt, die Show kam nach sechs Jahren Pause zurück auf die Bildschirme. Nun kündigte Raab sein eigenes Comeback vor die Kamera an, mit einem Box-Kampf gegen Regina Halmich am 14. September 2024. Kurios: In der ersten Ausgabe von „TV total“ seit der Comeback -Ankündigung, erwähnte Pufpaff seinen Vorgänger am 3. April 2024 mit keinem Wort.

Sein Schweigen zerstört dabei die größte Hoffnung der Fans. Stefan Raab: Comeback – macht er auch wieder „TV total“? Denn die Anhängerinnen und Anhänger wünschen sich eigentlich nichts sehnlicher, als Raabs erneute Übernahme von „TV total“. Ob Sebastian Pufpaff nun schon genau davor zittert? Auf Nachfrage von EXPRESS.de dazu wollte sich der 47-Jährige nicht äußern. Laut unseren Informationen ist er in die Pläne von Stefan Raab vorerst aber nicht involvier

