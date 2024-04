Stefan Raab kündigt Comeback-Kampf gegen Regina Halmich an

Das Interesse am Comeback des Jahres ist groß! Am 1. April kündigte Stefan Raab (57) an, dass er ein weiteres Mal gegen Regina Halmich in den Boxring steigt. Die Tickets für den Kampf gibt es ab heute (2. April) 15 Uhr zu kaufen. Doch wer dabei sein will, muss schnell sein… Comeback-Kampf von Stefan Raab: Einzelne Kategorien in wenigen Minuten weg Bereits um 15.

06 Uhr gab es nur noch wenige Tickets – zum Beispiel für Stehplätze (für 57,50 Euro) und Sitzplätze im „Golden Circle“ (für 197,50 Euro). Die PSD Bank-Dome-Arena in Düsseldorf umfasst ein Fassungsvermögen von 15.000 Menschen. Schon jetzt scheint die Vielzahl an Tickets ausverkauft zu sein.Hier könnt ihr Tickets für den Box-Kampf kaufen!*Kein Wunder, schließlich war Stefan Raab knapp zehn Jahre von der Bildschirmfläche verschwunden und zeigt sich nun am 14. September das erste Mal wieder in der Öffentlichkei

Stefan Raab postet zweites Video: Kampf gegen Regina Halmich?Stefan Raab wollte bei neun Millionen Follower sein Comeback ankündigen – und scheitert. Jetzt meldet er sich erneut auf Instagram zurück. Und immer noch bleibt die Frage: Soll das ein Aprilscherz sein?

Regina Halmich vs. Stefan Raab: Management bestätigt KampfNach einem Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Entertainer Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool. Viele von Raabs ikonischen Shows, darunter „TV Total“ und „Schlag den Besten“, entstanden in dieser Partnerschaft.

