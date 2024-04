Stefan Raab kehrt zurück: Das Comeback des Jahres

„Maschendrahtzaun in the morning ...“, summen und singen Sie auch sofort mit? So leicht, so gutelaunig, so wohltuend, so Raab. Ich habe es mir gleich mal wieder angehört, als das Comeback des Jahres – oder besser Jahrzehnts – perfekt war. Ja, er kommt zurück! Stefan Raab (57), der größte TV-Erfinder der letzten 30 Jahre. Der kreativer, frecher, mutiger und genialer ist als alle anderen zusammen.

Großartig, wie er perfekt geplant das Osterwochenende dominiert mit mysteriösen Videos, seiner Jagd auf neun Millionen Instagram-Follower und dem erneuten Box-Duell mitJeder hat seine Raab-Lieblingserinnerung. Als Viva-Reporter hampelt und albert er bei der WM 1994 mit „Böörti Böörti Vogts“ in die Charts. Mit Kult-Ukulele und Will Smith singt er „Men in Black“ – der Hollywood-Star hat fast mehr Spaß dabei als Raab selbst. Von Weltmeisterin Halmich lässt er sich 2001 die Nase brechen – und 7,35 Millionen Menschen schauen z

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Regina Halmich: DAS erwartet Stefan Raab von seinem ComebackJa, sie wagen es beide noch mal. Regina Halmich wird gegen Stefan Raab in den Ring steigen. Aber was erwartet der Moderator von diesem Kampf? Regina klärt auf.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Stefan Raab - Das Comeback des EntertainersStefan Raab, der einst das deutsche Fernsehen prägte, kündigte sein Comeback an. Seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit ist er als Produzent tätig und begleitet erfolgreich verschiedene Formate.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Stefan Raab heute: Was über das Comeback und sein Vermögen bekannt istWas macht Stefan Raab heute und wie reich ist er?

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

TV-Comeback von Stefan Raab?: Das sagt Regina Halmich zu dem angeblichen BoxkampfKehrt Stefan Raab zurück? Mysteriöse Videos und die offene Rechnung mit Regina Halmich deuten darauf hin. Das sagt die Boxerin dazu.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab-Comeback: Neues Video enthüllt das große Rätsel, doch können wir ihm wirklich trauen?Kehrt Stefan Raab vor die Kamera zurück? Ein am Karfreitag veröffentlichtes Video sorgte für Spekulationen. Jetzt gibt es die Auflösung mit einer unerwarteten Ankündigung.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Stefan Raab macht Ankündigung: Ist das sein Comeback oder ein Aprilscherz?Stefan Raab hat für den September einen neuen Auftritt angekündigt. Ob es sich dabei um einen Aprilscherz handelt?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »