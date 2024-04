Stefan Raab kehrt mit Show-Boxkampf zurück

Seit Ende 2015 galt Stefan Raab als Fernseh-Phantom: Es gab ihn noch, aber man sah ihn nicht mehr. Nun macht eine Ankündigung für einen neuen Show-Boxkampf halb TV-Deutschland kirre. Was sagt uns das? Im Jahr 2015, als Stefan Raabs Abschied vom Fernsehbildschirm schon längst feststand, lieferte der 'Raabinator' noch einmal die ganze große Show ab.

Beim Deutschen Comedypreis wurde ihm eine Ehren-Auszeichnung zuerkannt - aber wie so oft bei Raab war der Anlass relativ zweitrangig für das, was folgte. 'König Lustig' kaperte die Bühne, witzelte, trällerte - und sang ein paar Zeilen aus dem von Melancholie und Sehnsucht durchtränkten Schunkler 'Kölsche Jung', den schon Willy Millowitsch, ein Lokalheiliger aus Raabs Heimatstadt Köln, gesungen hatte. Man könnte sagen: Er setzte damit selbst den Grundton für die folgenden Jahre. Denn mit jedem Tag, an dem Raab weg war, schienen die Sehnsüchte nach einer Rückkehr bei seinen Fans größer zu werden

