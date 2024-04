Stefan Raab kehrt in den Boxring zurück

Mit 57 Jahren traut sich Stefan Raab wieder in den Ring: Wie vor kurzem angekündigt, boxt der Ex-TV-Moderator am 14. September zum dritten Mal gegen Regina Halmich. Die ehemalige Box-Weltmeisterin hatte Raab in zwei Show-Kämpfen (2001 und 2007) heftig vermöbelt und ihm sogar die Nase gebrochen.

Anlässlich des Comebacks trudelt bereits die nächste offizielle Einladung zum Kampf ein: Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez richtete sich via „Bild“ an Raab: „Wenn es wirklich dein Ernst ist, mit 57 in den Ring zu steigen, ist das eine offizielle Einladung, zu Fame Fighting zu kommen und zu boxen.“ Eine Idee, gegen wen Stefan Raab bei seinem Promi-Sport-Event antreten könnte, hat Lopez ebenfalls bereits: Entertainer Oliver Pocher kann er sich offenbar gut als Gegner vorstellen. Kürzlich stichelte Pocher auf Social Media unter einem alten, gemeinsamen Foto aus dem Jahr 2005: „Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn mache

