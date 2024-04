Stefan Raab kehrt in den Boxring zurück

Viele glaubten an einen Aprilscherz. Aber Stefan Raab zieht es wohl zurück in die Öffentlichkeit. Im September will er gegen eine Gegnerin boxen, die ihn schon zwei Mal besiegt hat.Entertainer Stefan Raab hat sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.Knapp zehn Jahre nach dem Bildschirm-Abschied von Stefan Raab deutet alles auf seine Rückkehr ins Rampenlicht - es werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit ihm verkauft.

Am Mittag wurden auf der Webseite des Dienstleisters Eventim Karten für „The Final Fight“ gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich in einem dpa-Interview eine Ankündigung von Raab bestätigt. Weil dessen Video auf Instagram am 1. April veröffentlicht worden war, hatte es Zweifel an der Veranstaltung gegebe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kein Aprilscherz: Stefan Raab kehrt nach mysteriöser Ankündigung tatsächlich zurückDie TV-Überraschung des Jahres wurde nun bestätigt...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Neues Video aufgetaucht: Kehrt Stefan Raab zurück ins TV?Ein neues Video lässt die Fans von TV-Entertainer Stefan Raab rätseln: Feiert der 57-Jährige etwa bald sein TV-Comeback? Oder ist am Ende alles nur ein

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Von wegen April, April? Stefan Raab kündigt Ticketverkauf anSteigt Stefan Raab wirklich bald in den Boxring? Im Netz macht der TV-Entertainer nun erneut eine verheißungsvolle Andeutung!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Plant Stefan Raab sein Comeback?: Woran war er in den letzten Jahren beteiligt?Plant Stefan Raab ein Comeback? Er scheint bereit, erneut die Fernsehlandschaft zu erobern. So umtriebig war er zuletzt im Hintergrund.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Plant Stefan Raab sein Comeback?: Was trieb die TV-Legende all die Jahre?Plant Stefan Raab ein Comeback? Er scheint bereit, erneut die Fernsehlandschaft zu erobern. So umtriebig war er zuletzt im Hintergrund.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Regina Halmich vs. Stefan Raab: Management bestätigt KampfNach einem Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Entertainer Stefan Raab und der Produktionsfirma Brainpool. Viele von Raabs ikonischen Shows, darunter „TV Total“ und „Schlag den Besten“, entstanden in dieser Partnerschaft.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »