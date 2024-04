Stefan Raab kehrt in den Box-Ring zurück

Es ist das Comeback des Jahres: Am 14. September 2024 betritt TV-Legende Stefan Raab wieder die öffentliche Bühne – wenn auch offenbar nur kurz. Nach 2001 und 2007 zum dritten Mal tritt Raab (57) im Box-Ring gegen Ex-Profi Regina Halmich (47) an. Mit dem Fight, den viele Fans zunächst für einen Aprilscherz hielten, verfolgt Stefan Raab (wie so oft) revolutionäre Pläne, will nach neuesten Medienberichten vor allem einen neuartigen Streaming-Dienst bewerben.

Stefan Raab gegen Regina Halmich findet im September 2024 in Düsseldorf statt Aber: Aus Kölner Sicht stellen sich durchaus Fragen, vor allem zum Ort des Geschehens. Denn anders als 2001 und 2007 findet der Kampf nicht in Köln statt, sondern im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Warum kehrt Raab seiner Heimatstadt für das Box-Spektakel den Rücken? Die Antwort: Termingründe. Nach EXPRESS.de-Informationen soll die Produktionsfirma bereits im Februar 2024 mehrere Anfragen an Arenen gestellt haben, unter anderem auch in Köl

