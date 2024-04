Stefan Raab kehrt auf die Bühne zurück

Doch kein Aprilscherz: Stefan Raab steht vor einer Rückkehr in die Öffentlichkeit – in Düsseldorf. Das teilte der ehemalige TV-Moderator auf Instagram mit, zuvor hatte es bereits erste Hinweise gegeben. Was nun geplant ist.Nun ist klar: Stefan Raab wird auf die Bühne zurückkehren. Das gab er am heutigen Dienstag Mittag (2. April) aufbekannt. „The final fight“ – der finale Kampf soll am 14. September dieses Jahres im Düsseldorfer PSD-Dome stattfinden.

Dann wird der ehemalige TV-Moderator erneut gegenantreten. Tickets für den Kampf konnte man am 02. April ab 15 Uhr erwerben – doch bereits zwei Stunden später gab es schon keine Karten mehr beim Eventanbieter Eventim. „Zurzeit nicht verfügbar“, heißt es. Ob zukünftig noch weitere Tickets verkauft werden, ist zunächst unklar.A post shared by Stefan Raab (@therealstefanraab)Zunächst veröffentlichte der ehemalige TV-Moderator am vergangenen Freitag (2

