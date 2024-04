Stefan Raab fordert Regina Halmich zu einem dritten Kampf heraus

Der Ex-Entertainer gegen die Ex-Boxerin: Ausgerechnet am 1. April kündigte Stefan Raab auf Instagram an, ein drittes Mal gegen Regina Halmich in den Ring steigen zu wollen. Doch was viele Fans erst für einen Aprilscherz hielten, wurde von Halmich kurz darauf bestätigt: „We have a fight!“, schrieb sie ebenfalls auf .Dreimal wurde die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin Anfang der 90er-Jahre deutsche Meisterin. Und am 1.

April 1994 mit einem 3:0-Sieg gegen die Niederländierin Finnie Klee auch Europameisterin im Superfliegengewicht. In den Folgejahren stieg das Box-Talent sogar zur Weltmeisterin im Fliegengewicht auf – doch medial standen vor allem ihre männlichen Kollegen im Fokus, wie sich damals beklagte.Regina Halmich: Im ersten Fight brach sie Stefan Raab das NasenbeinDas änderte sich, als sie 2001 zum ersten Mal gegen Stefan Raab in seiner Sendung „TV total“ in den Ring stieg. Raab gab sich damals siegessicher, doch im Kampf brach ihm die Profiboxerin sogar das Nasenbei

