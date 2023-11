Stefan Bradl (Rang 7): «Wir werden uns steigern»

«Wir haben momentan noch Probleme mit der Bike-Balance», stellte Bradl fest. «Wir liegen grob daneben. Wir haben viele kleine Probleme, die mich daran gehindert haben, schnell zu fahren. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen. Wir haben ähnliche Kommentare gehabt wie letztes Jahr hier im ersten Training.»

«Natürlich habe ich mir mehr erwartet, ich wollte im ersten Training nicht Siebter sein, sondern Vierter oder Fünfter», verriet der 23-jährige Bayer. «Aber ich bin zuversichtlich. Wenn wir das Motorrad verbessern, können wir am Nachmittag schneller fahren. Wir hatten bisher zu wenig Gewicht auf dem Vorderrad, vielleicht sind das noch Nachwirkungen aus Indy.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Stefan Bradl: Keine Neuigkeiten zur Saison 2016Aprilia-Werksfahrer Stefan Bradl ist froh, bereits ein Wochenende auf der Aprilia absolviert zu haben. Jetzt freut er sich auf Brünn, macht sich aber keine Illusionen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Stefan Bradl: «Keine einfache Strecke für uns»WM-Punkte sind Stefan Bradls Ziel beim Grand Prix von Japan in Motegi. Doch der Bayer weiß, dass mit der Aprilia auf dieser Strecke auch einige Probleme auf ihn zukommen werden.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Stefan Bradl fährt 2017 für das Honda-Werksteam Superbike-WMStefan Bradl wird 2017 für das Honda-Werksteam Superbike-WM fahren. Er wird an der Seite von Nicky Hayden antreten. Die Superbike-WM ist eine weltweite Rennserie für seriennahe Sportmotorräder.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Stefan Bradl mit 161 km/h gestürzt: «Abschütteln»Stefan Bradl rutschte im dritten freien MUgello-Training eingangs Turn 13 übers Hinterrad weg. «Im Qualifying will ich unter die Top-6. Aber es wird nicht einfach. Die Ducati sind stark.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Franz Tost (AlphaTauri): «Wir wollen WM-Rang 5!»​Der Tiroler AlphaTauri-Teamchef Franz Tost geht guter Dinge in die Formel-1-Saison 2020: «Wir sind in der glücklichen Lage, ein junges, dennoch erfahrenes Fahrer-Duo auf die Rennstrecke zu bringen.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: „Wir wissen gar nicht, wann wir wieder öffnen können“: Drogenkonsumraum in Berlin-Kreuzberg wegen Schimmel geschlossenDie „Kontaktstelle Kotti“ hat wegen Schimmelbefall geschlossen. Während der Konsum am Kottbusser Tor ohne medizinische Aufsicht weitergeht, schieben sich Eigentümer und Bezirk die Verantwortlichkeiten zu.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕