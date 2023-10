Stefan Bradl: Im Windkanal, dann Besuch bei Federer

Für Aprilia-Werkspilot Stefan Bradl begann nach dem zwölften Platz beim Catalunya-GP eine betriebsame Woche.

Am Montag spulte er beim MotoGP-Test auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona 82 Runden ab, dann flog er am Dienstagfrüh heim nach München, am selben Abend bestieg er den nächsten Flieger Richtung Rom. Denn am Mittwoch fand für Aprilia ein Windkanaltest in der Engineering-Universität von Perugia statt.

Dort war niemand vom Aprilia-Werksteam zugegen, nur Aerodynamik-Spezialisten der Piaggio Group. «Dieser Windkanal wird zu 90 Prozent von Piaggio gebucht», erzählte Bradl. «Wir haben verschiedene Verkleidungen probiert, mit Winglets, ohne Winglets. Wir haben verschieden Runs gemacht, aber es war ein bisschen ungemütlich, weil es da drin 38 Grad heiss war. Die Turbine heizt sich rasch auf, dann wird es ruck-zuck sehr heiss. headtopics.com

Am Donnerstag besuchten Stefan Bradl und Sandro Cortese auf Einladung von Liqui-Moly-Marketing-Direktor Peter Baumann das Rasentennis-Turnier in Stuttgart, wo sie zähneknirschend den Sieg des Österreicher Dominic Thiem (Nummer 7 der Weltrangliste) über den Australier Sam Groth miterleben mussten, ehe der 34-jährige Schweizer Roger Federer gegen den 18-jährigen US-Amerikaner Taylor Fritz mit viel Mühe die Oberhand behielt.

«Wir sind in der ersten Reihe gesessen und dann dank Turnier-Sponsor Liqui Moly auch zur Pressekonferenz eingeladen worden», erzählte der begeisterte Tennispieler Stefan Bradl. «Der ATP-Supervisor hat dann ein Foto mit Roger Federer arrangiert. Der Schweizer hat sich dann ein paar Minuten für uns Zeit genommen und gesagt, dass er gerne wieder einmal zu einem MotoGP-Rennen kommen möchte. In Estoril 2008 hat es ihm sehr gut gefallen. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Offiziell: Stefan Bradl fährt Superbike-WM für HondaNach elf Jahren im Grand-Prix-Sport wechselt Stefan Bradl in die Superbike-Weltmeisterschaft. 2017 wird der 26-Jährige an der Seite von Nicky Hayden für das offizielle Honda-Team starten. Weiterlesen ⮕

Stefan Bradl: «Habe schon Kopfweh wegen Ducati»LCR-Honda-Pilot Stefan Bradl will beim Katar-Test (von heute Freitag bis Sonntag) um die Bestzeit kämpfen. Die neue Open-Klasse macht im Kopfzerbrechen. Weiterlesen ⮕

Was ServusTV-Experte Stefan Bradl von Motegi erwartetAuf ServusTV wird am kommenden Wochenende umfangreich aus Japan vom Motegi-GP berichtet. «Marquez wird nicht nachlassen», ist Experte Stefan Bradl ist überzeugt. Weiterlesen ⮕

Stefan Bradl (Rang 6): «Ich werde ruhig schlafen»Obwohl er mit dem weichen Hinterreifen nur drei schnelle Runden fahren konnte, hielt sich Stefan Bradl auch im 2. Training von Le Mans prächtig. Weiterlesen ⮕

Stefan Bradl: Schwitzen für den WM-TitelSeit dem Saisonauftakt in Katar behauptet Stefan Bradl die Moto2-WM-Führung. Daran wird sich auch nach dem Meeting in Brünn nichts ändern. Weiterlesen ⮕

Moto2: Stefan Bradl ist zuversichtlichObwohl ihm das Wetter beim Estoril-Test einen Streich spielte, ist Kalex-Pilot Stefan Bradl (21) guter Dinge. Weiterlesen ⮕