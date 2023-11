Stecken Russland und die Ukraine in einer militärischen "Sackgasse"? Seit langem verweisen Beobachter darauf, dass das Geschehen zunehmend an den Ersten Weltkrieg erinnert, als die Fronten nach wenigen Wochen "einfroren" und sich die Großmächte in einen blutigen Stellungskrieg verwickelt sahen. Auch jetzt droht nach Meinung des ukrainischen Armeechefs Walerij Saluschnyj Stillstand

., schreibt er wörtlich: "Aus vielen subjektiven und objektiven Gründen bewegt sich der Krieg zum gegenwärtigen Zeitpunkt allmählich zum Stellungskrieg, aus dem es in der historischen Rückschau immer schwer war, wieder herauszukommen, und zwar sowohl für die Streitkräfte, als auch für den gesamten Staat."Gleichzeitig habe sich "in den meisten Fällen" herausgestellt, dass eine Verlängerung des Krieges in der Regel für eine der Konfliktparteien von Vorteil sei: "In unserem konkreten Fall ist das die Russische Föderation, weil es ihr die Gelegenheit gibt, ihre militärischen Fähigkeiten wiederherzustellen und auszubauen." Saluschnyj nennt mehrere Maßnahmen, mit denen er aus der "Sackgasse" herauskommen will: Die russische Luftüberlegenheit soll bekämpft werden, die Ukraine benötige modernes Material zur Minenräumung, müssen mehr Artillerieduelle gewinnen und ihre elektronische Kriegsführung perfektionieren. Außerdem brauche sie "Reserven". Um wieder mehr Beweglichkeit an der Front zu erreichen, seien "neue und ungewöhnliche Ansätze" nöti

:

