Steakhaus-Erbin Christina Block zeigt sich nach Sorgerechtsstreit auf dem „Blauen Ball“

Lange war es still um die Steakhaus-Erbin – bis jetzt! Seit Jahren ist der Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) in vollem Gange. Nun zeigt sich die 50-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Gerhard Delling (64) nach wochenlanger Funkstille auf dem „Blauen Ball“ im Familienhotel Grand Elysée . Wir haben Christina dort getroffen, wie im Video zu sehen ist.

Für Steakhaus-Erbin Christina Block ist die Teilnahme am Event selbstverständlich Seit Jahren streiten sich Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel um das Sorgerecht ihrer Kinder. Doch davon ist am 6. April nicht viel zu spüren, als sich die 50-Jährige beim „Blauen Ball“ blicken lässt. „Jedes Event bei uns im Hotel ist natürlich ein besonderes für mich und das erklärt sich von selbst, dass ich hier bin“, so die Steakhaus-Erbin im RTL-Interview. Wie es aktuell um die Entwicklungen im Sorgerechtsstreit steht, will sie allerdings nicht sagen.Lese-Tipp: Die Kinder von Christina Block und Stephan Hensel brauchen nach ihrer Entführung psychologische Hilfe.Ende Mai soll das dänische Familiengericht über die nächsten Schritte entscheiden. Bis dahin heißt es für Christina wohl weiter: abwarten und das Beste hoffen

Steakhaus-Erbin Christina Block Sorgerechtsstreit Blauer Ball Familienhotel Grand Elysée Partner Gerhard Delling

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steakhaus-Erbin Christina Block taucht bei Familien-Event aufDas Sorgerechts-Drama um ihre Kinder ist weiterhin in vollem Gange. Jetzt lässt Steakhaus-Erbin Christina Block sich auf einem Event blicken.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Aldi: Verkaufstrick? Das steckt hinter dem blauen LichtEin mysteriöses blaues Licht in einer Aldi-Filiale beschäftigt Kundinnen und Kunden im Netz. Am Ende liefert Aldi selbst die Erklärung.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Trennungsfrisur? Megan Fox überrascht mit einem blauen Bob!Megan Fox und Machine Gun Kelly sind nicht länger verlobt. Nun nimmt die Schauspielerin weitere Veränderungen in ihrem Leben vor.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Vom Morgenrot zur blauen Stunde der RomantikDer in Berlin lebende Künstler-Ingenieur Ólafur Elíasson schuf für den Greifswalder Dom die neuen Ostchorfenster als „Bewegtes Licht“. Und ehrt so den großen Sohn der Hansestadt: Caspar David Friedrich.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

X-Konten erhalten kostenlosen blauen HakenX-Konten mit mindestens 2500 Abonnenten erhalten ab sofort den kostenlosen blauen Haken, der bisher zahlenden Nutzern vorbehalten war. Die Betreiber behalten sich jedoch das Recht vor, das kostenlose Abonnement nach eigenem Ermessen zu stornieren.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Barberpole: Die Geschichte hinter dem rot-weiß-blauen PfostenBarbershops sind Friseursalons, die sich neben den Haaren auch um den Bart kümmern. Doch was hat es mit dem rot-weiß-blauen Pfosten auf sich? Bei seinem Ursprung handelt es sich um eine blutige Angelegenheit. Die Geschichte der Barbierpfosten reicht weit ins Mittelalter hinein.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »