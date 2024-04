Staubsauger von Rowenta mit bis zu 60% Rabatt bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt fünf verschiedene Staubsauger von Rowenta mit bis zu 60% Rabatt im Angebot. Perfekt für den Frühjahrsputz! Der Frühling war 2024 bisher eher ein bisschen schüchtern. An Ostern hat er sich dann aber doch getraut und zumindest großen Teilen von Deutschland viel Sonne und endlich auch angenehme Temperaturen beschert. Der Beginn der warmen Monate ist für viele auch ein guter Anlass, um mal wieder ordentlich durchzuputzen.

Passend dazu findet ihr bei MediaMarkt jetzt Staubsauger von Rowenta richtig günstig im Angebot. Die Traditionsmarke Rowenta steht schon seit über 100 Jahren für Haushaltsgeräte mit bester Qualität. Bei MediaMarkt findet jetzt der Rowenta Frühjahrsputz statt, bei dem fünf Staubsauger-Modelle des Herstellers im Angebot sind. Wir stellen sie euch einzeln vor.. Dieser akkubetriebene Stielsauger ist quasi die eierlegende Wollmilchsau des Großreinemachen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AlphaESS VitaPower Oster-Rabatt: Sichert euch jetzt 50 Euro RabattBei AlphaESS gibt es pünktlich zu Ostern ein spannendes Angebote zum leistungsfähigen All In One Balkonkraftwerk.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dyson-Staubsauger zum Spitzenpreis: Dyson V15 Fluffy jetzt für 499 Euro sichernCoolblue hat den Preis für den Dyson V15 Detect Fluffy aktuell um unglaubliche 250 Euro reduziert und ist somit um einiges günstiger als andere Anbieter. Doch Sie sollten sich nicht zu lange Zeit lassen, denn der Preis gilt nur solange der Vorrat reicht.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Nach Spinnenbiss: Brite (60) verliert beinahe seinen Arm durch SepsisIvan Savage (60) sitzt vor dem Fernseher, als er plötzlich einen Stich in seinem rechten Ellenbogen spürt. Ein Spinnenbiss mit dramatischen Folgen!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wie Menschen ab 60 sich im Ehrenamt engagieren könnenAm Donnerstag, 4. April 2024 um 15.00 Uhr findet im cityTREFF bez granic, Slubicer Straße 8 ein öffentlicher Vortrag zu den Freiwilligen-Angeboten für Mensch

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Eine Runde Stellaris in 60 Minuten: Neuer Name und finaler Release-Termin für das Strategie-SpinoffParadox hat mit Stellaris Nexus eine kompakte Version von Stellaris in der Pipeline, der wir bereits 2023 im Early Access in unserer Plus-Preview auf...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Trend-Frisuren: Die 5 schönsten Haarschnitte für Frauen ab 60Muss es ab 60 eine Kurzhaarfrisur sein? Kann, muss aber nicht. Wir zeigen fünf Haarschnitte, die Frauen ab 60 modern und stylisch aussehen lassen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »