Stau am Fernpass : Die Dosierampel auf der Achenstraße verlagert den Verkehr – auch an Ostern . Die Dosierampel am Achenpass sorgte bereits zu Fasching für Verkehr schaos Richtung Tirol. An Ostern schaltet Österreich die Leuchte wieder ein. Auf der B181 wird der Verkehr ausgebremst – und das bewusst. Bis zu 16.500 Fahrzeuge passieren die Achenstraße an guten Tagen auf dem Weg ins Zillertal. Vor allem zum Bettenwechsel an Samstagen verstopfen sie die Straßen im Grenzgebiet.

Eine regelmäßige Nervenprobe für Einheimische. Die kommt jetzt auf deutsche Auto-Reisende zu. Am Karsamstag geht die Dosierampel um 9 Uhr an und erst um 19 Uhr wieder aus. Erste Versuche über Fasching und am 23. März haben dann gezeigt, was auf Autofahrer hinter der deutschen Grenze zukommt., im Februar sogar bis zur Einmündung der B307 (knapp sechs Kilometer). „Es war extrem“, sagte der Bezirkshauptmann der Stadt Schwaz, Michael Brandl

Stau Fernpass Dosierampel Achenstraße Verkehr Ostern

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stau am Fernpass: Die Dosierampel auf der Achenstraße verlagert den Verkehr – auch an Ostern.Die Dosierampel am Achenpass sorgte bereits zu Fasching für Verkehrschaos Richtung Tirol. An Ostern schaltet Österreich die Leuchte wieder ein. Auf der B181 wird der Verkehr ausgebremst – und das bewusst.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Stau am Fernpass: Die Dosierampel auf der Achenstraße verlagert den Verkehr – auch an Ostern.Die Dosierampel am Achenpass sorgte bereits zu Fasching für Verkehrschaos Richtung Tirol. An Ostern schaltet Österreich die Leuchte wieder ein.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Die Friedensmärsche, die SPD und die AfD: Verirrt an OsternDie SPD verteidigt die Position ihres Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich zur Ukraine-Diskussion. Co-Vorsitzender Lars Klingbeil wies Kritik an Mützenichs Rede, in der er einen „eingefrorenen“ Krieg andeutete, als absurd zurück.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ostern 2024: Wann Ostern und die Osterferien sind und was gefeiert wirdOstern 2024 findet dieses Jahr schon Ende März statt. Wann genau Karfreitag und Ostersonntag sind und welches Bundesland wann genau Ferien hat, erfahren Sie bei Focus Online.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ostern 2024: Was ist die Bedeutung und woher kommt der Name 'Ostern'?Wann ist Ostern 2024? Was ist die Bedeutung? Hier finden Sie das Datum für Ostersonntag und Ostermontag - und auch für die Osterferien.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Ostern 2024: Was ist die Bedeutung und woher kommt der Name 'Ostern'?Wann ist Ostern 2024? Was ist die Bedeutung? Hier finden Sie das Datum für Ostersonntag und Ostermontag - und auch für die Osterferien.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »