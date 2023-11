Statistik: Hamburg dank Fernhochschulen bei Teilzeitstudierenden vorn

Bundesweit lag der Anteil der Teilzeitstudierenden an allen Studierenden bei nur 7,6 Prozent. Insgesamt waren es rund 223.000, etwa 7500 weniger als im Wintersemester zuvor. Die extrem hohen Werte - der Zweitplatzierte Nordrhein-Westfalen liegt bei 13,0 Prozent - rühren vor allem von den in der Hansestadt angesiedelten Fernhochschulen her, die stark von Berufstätigen frequentiert werden. So liege die Quote der Teilzeitstudierenden etwa bei der HFH Hamburger Fern-Hochschule bei 98,6 Prozent und bei der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Hamburg bei 96,5 Prozent.

Bei der Europäischen Fernhochschule Hamburg liege sie immerhin noch bei 52,1 Prozent. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge in Hamburg 15 Hochschulen, an denen mindestens ein Prozent der Studierenden ein Teilzeitstudium absolviert. An der Universität Hamburg seien es etwa zwei Prozent.

Entsprechend hoch ist auch die Zahl der in Teilzeit angebotenen Studiengänge. Insgesamt seien es 363 oder 53,6 Prozent aller Studienangebote. Der Bundesschnitt liege bei 17,9 Prozent. Übertroffen werde das Hamburger Angebot nur im Saarland, das dort von den Studierenden jedoch kaum genutzt werde. Mit einer Quote von 0,6 Prozent bei den Teilzeitstudierenden liegt das Saarland bundesweit auf dem letzten Platz.

