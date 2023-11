Startliste für das 24h-Rennen veröffentlicht

Bei BMW Motorsport schickt man ein Großaufgebot von sechs werksunterstützen BMW M6 GT3 in den Kampf um den Gesamtsieg, die Mannschaften von ROWE Racing, Schnitzer Motorsport und Schubert Motorsport setzen dabei jeweils zwei Fahrzeuge ein. Dazu kommen noch die Kundenteams Walkenhorst Motorsport und Falken Motorsport.

Für Audi starten insgesamt sechs R8 LMS in der Klasse SP9, für Autos nach dem FIA GT3 Reglement. Je zwei Werkswagen werden dabei vom Team WRT und Land Motorsport betreut, während CarCollection und Phoenix Racing jeweils ein Kundenfahrzeug einsetzen. Phoenix Racing ist außerdem für das Debüt des neuen Audi R8 LMS GT4 verantwortlich.

Abgerundet wird das Starterfeld der GT3 Autos von den drei Bentley Continental GT3 des Bentley Team Abt sowie je einem Ferrari und Lamborghini. Nach ihrem starken Auftritt beim ADAC Qualifikationsrennen 24h Rennen vor rund zwei Wochen müssen auch die beiden SCG003C der Scuderia Cameron Glickenhaus zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

