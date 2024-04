Start des elektronischen Rezepts ab Januar 2024

Nachdem der Start mehrfach verschoben wurde, soll es mit dem elektronischen Rezept im neuen Jahr nun richtig losgehen. Ab dem 1. Januar 2024 sind Ärztinnen und Ärzte dazu verpflichtet, E-Rezept e auszustellen. Zwar können Patientinnen und Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung schon seit Juli 2023 E-Rezept e einlösen. Dafür werden eine spezielle Smartphone-App oder die Gesundheit skarte benötigt. Aber ab dem neuen Jahr wird es für alle Praxen verpflichtend, den Service anzubieten.

Dann können auch die meisten Privatversicherten ihr E-Rezept einlösen.Das E-Rezept ist ein vom Arzt erstelltes digitales Rezept, mit dem Versicherte in der Apotheke ihre Medikamente abholen können. Das E-Rezept lässt sich auf drei Wegen einlösen: mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), mit der E-Rezept-App oder mit einem Papierausdruc

Elektronisches Rezept E-Rezept Arzt Apotheke Medikamente Gesundheitskarte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Exporte in Nicht-EU-Staaten im Februar 2024: voraussichtlich +0,3 % zum Januar 2024WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Februar 202459,4 Milliarden Euro+0,3 % zum Vormonat-4,5 % zum VorjahresmonatExporte in Drittstaaten (Originalwerte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Importpreise im Januar 2024: -5,9 % gegenüber Januar 2023WIESBADEN (ots) - Importpreise, Januar 2024-5,9 % zum Vorjahresmonat0,0 % zum VormonatExportpreise, Januar 2024-1,3 % zum Vorjahresmonat0,1 % zum VormonatDie Importpreise waren im Januar 2024 um 5,9 %

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Palmsonntag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungPalmsonntag 2024 ▶ Wann ist der Palmsonntag 2024 ✓ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Bedeutung und Sprüche ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

DCP 2024: E-Sportlerin oder Twitch-Streamer – Wer wird Spieler*in des Jahres 2024?Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2024 wird am 18. April verliehen. 5 Gamer und Gamerinnen haben die Chance, Spieler*in des Jahres zu werden.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Christian Hahn ist Mediapersönlichkeit 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Zum zweiten Mal in Folge hat die Jury des Deutschen Mediapreises die Omnicom Media Group als Mediaagentur des Jahres ausgezeichnet.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »